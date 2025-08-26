עוד על ICE

Popsicle Finance סֵמֶל

Popsicle Finance מחיר (ICE)

1 ICE ל USDמחיר חי:

$0.124238
$0.124238$0.124238
-57.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Popsicle Finance (ICE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:05:41 (UTC+8)

Popsicle Finance (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02708331
$ 0.02708331$ 0.02708331
24 שעות נמוך
$ 0.289595
$ 0.289595$ 0.289595
גבוה 24 שעות

$ 0.02708331
$ 0.02708331$ 0.02708331

$ 0.289595
$ 0.289595$ 0.289595

$ 66.04
$ 66.04$ 66.04

$ 0.00180241
$ 0.00180241$ 0.00180241

-55.38%

-57.00%

-7.35%

-7.35%

Popsicle Finance (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.124238. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02708331 לבין שיא של $ 0.289595, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 66.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00180241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -55.38% במהלך השעה האחרונה, -57.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Popsicle Finance (ICE) מידע שוק

$ 838.47K
$ 838.47K$ 838.47K

--
----

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

6.75M
6.75M 6.75M

24,157,859.0
24,157,859.0 24,157,859.0

שווי השוק הנוכחי של Popsicle Finance הוא $ 838.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 6.75M, עם היצע כולל של 24157859.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.

Popsicle Finance (ICE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Popsicle Financeל USDהיה $ -0.1646940458263538.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPopsicle Finance ל USDהיה . $ -0.0125241594.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPopsicle Finance ל USDהיה $ +0.7602406606.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Popsicle Financeל USDהיה $ -0.0721173686728373.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1646940458263538-57.00%
30 ימים$ -0.0125241594-10.08%
60 ימים$ +0.7602406606+611.92%
90 ימים$ -0.0721173686728373-36.72%

מה זהPopsicle Finance (ICE)

A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP)

Popsicle Finance (ICE) משאב

האתר הרשמי

Popsicle Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Popsicle Finance (ICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Popsicle Finance (ICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Popsicle Finance.

בדוק את Popsicle Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

ICE למטבעות מקומיים

Popsicle Finance (ICE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Popsicle Finance (ICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Popsicle Finance (ICE)

כמה שווה Popsicle Finance (ICE) היום?
החי ICEהמחיר ב USD הוא 0.124238 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICE ל USD?
המחיר הנוכחי של ICE ל USD הוא $ 0.124238. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Popsicle Finance?
שווי השוק של ICE הוא $ 838.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICE?
ההיצע במחזור של ICE הוא 6.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICE?
‏‏ICE השיג מחיר שיא (ATH) של 66.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICE?
ICE ‏‏רשם מחירATL של 0.00180241 USD.
מהו נפח המסחר של ICE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICE הוא -- USD.
האם ICE יעלה השנה?
ICE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.