Popsicle Finance (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02708331 גבוה 24 שעות $ 0.289595 שיא כל הזמנים $ 66.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00180241 שינוי מחיר (שעה אחת) -55.38% שינוי מחיר (1D) -57.00% שינוי מחיר (7D) -7.35%

Popsicle Finance (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.124238. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02708331 לבין שיא של $ 0.289595, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 66.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00180241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -55.38% במהלך השעה האחרונה, -57.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Popsicle Finance (ICE) מידע שוק

שווי שוק $ 838.47K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.00M אספקת מחזור 6.75M אספקה כוללת 24,157,859.0

שווי השוק הנוכחי של Popsicle Finance הוא $ 838.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 6.75M, עם היצע כולל של 24157859.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.