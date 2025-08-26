עוד על FROP

Popo The Frog מחיר (FROP)

1 FROP ל USDמחיר חי:

Popo The Frog (FROP) טבלת מחירים חיה
Popo The Frog (FROP) מידע על מחיר (USD)

Popo The Frog (FROP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROP השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -15.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Popo The Frog (FROP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Popo The Frog הוא $ 16.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROP הוא 32.99B, עם היצע כולל של 32988112886.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.35K.

Popo The Frog (FROP) היסטוריית מחירים USD

מה זהPopo The Frog (FROP)

"Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Popo The Frog (FROP) משאב

Popo The Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Popo The Frog (FROP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Popo The Frog (FROP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Popo The Frog.

בדוק את Popo The Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

FROP למטבעות מקומיים

Popo The Frog (FROP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Popo The Frog (FROP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Popo The Frog (FROP)

כמה שווה Popo The Frog (FROP) היום?
החי FROPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROP ל USD?
המחיר הנוכחי של FROP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Popo The Frog?
שווי השוק של FROP הוא $ 16.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROP?
ההיצע במחזור של FROP הוא 32.99B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROP?
‏‏FROP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROP?
FROP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FROP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROP הוא -- USD.
האם FROP יעלה השנה?
FROP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Popo The Frog (FROP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

