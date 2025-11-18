PoPi 4i מחיר היום

מחיר PoPi 4i (POPI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000827, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POPI ל USD הוא $ 0.00000827 לכל POPI.

PoPi 4i כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,776.39, עם היצע במחזור של 819.64M POPI. ב‑24 השעות האחרונות, POPI סחר בין $ 0.00000819 (נמוך) ל $ 0.00000867 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00025072, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000819.

ביצועים לטווח קצר, POPI נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PoPi 4i (POPI) מידע שוק

