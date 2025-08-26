popcatwifhat (POPWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -0.98% שינוי מחיר (7D) -0.98%

popcatwifhat (POPWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POPWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POPWIF השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

popcatwifhat (POPWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.65K$ 15.65K $ 15.65K אספקת מחזור 998.03M 998.03M 998.03M אספקה כוללת 998,030,748.489427 998,030,748.489427 998,030,748.489427

שווי השוק הנוכחי של popcatwifhat הוא $ 15.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POPWIF הוא 998.03M, עם היצע כולל של 998030748.489427. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.65K.