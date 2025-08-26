עוד על POP

POP Network סֵמֶל

POP Network מחיר (POP)

1 POP ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
POP Network (POP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:03:51 (UTC+8)

POP Network (POP) מידע על מחיר (USD)

POP Network (POP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים.

POP Network (POP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של POP Network הוא $ 10.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POP הוא 1.60B, עם היצע כולל של 1600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.31K.

POP Network (POP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של POP Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOP Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPOP Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של POP Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.02%
30 ימים$ 0+3.54%
60 ימים$ 0+60.98%
90 ימים$ 0--

מה זהPOP Network (POP)

POP Network is a user-friendly ecosystem of blockchain and AI applications built to power the streaming economy. Our vision is a universal system for turning attention into real-world goods and services.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

POP Network (POP) משאב

האתר הרשמי

POP Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה POP Network (POP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות POP Network (POP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור POP Network.

בדוק את POP Network תחזית המחיר עכשיו‏!

POP למטבעות מקומיים

POP Network (POP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של POP Network (POP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על POP Network (POP)

כמה שווה POP Network (POP) היום?
החי POPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POP ל USD?
המחיר הנוכחי של POP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של POP Network?
שווי השוק של POP הוא $ 10.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POP?
ההיצע במחזור של POP הוא 1.60B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POP?
‏‏POP השיג מחיר שיא (ATH) של 2.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POP?
POP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POP הוא -- USD.
האם POP יעלה השנה?
POP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:03:51 (UTC+8)

POP Network (POP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

