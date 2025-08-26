POP Network (POP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

POP Network (POP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POP Network (POP) מידע שוק

שווי שוק $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K אספקת מחזור 1.60B 1.60B 1.60B אספקה כוללת 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של POP Network הוא $ 10.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POP הוא 1.60B, עם היצע כולל של 1600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.31K.