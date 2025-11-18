poors מחיר היום

מחיר poors (POORS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003387, עם שינוי של 9.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POORS ל USD הוא $ 0.00003387 לכל POORS.

poors כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,756, עם היצע במחזור של 996.63M POORS. ב‑24 השעות האחרונות, POORS סחר בין $ 0.00002674 (נמוך) ל $ 0.00003828 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00012567, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000375.

ביצועים לטווח קצר, POORS נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו -58.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

poors (POORS) מידע שוק

שווי שוק $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K אספקת מחזור 996.63M 996.63M 996.63M אספקה כוללת 996,627,574.5753491 996,627,574.5753491 996,627,574.5753491

שווי השוק הנוכחי של poors הוא $ 33.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POORS הוא 996.63M, עם היצע כולל של 996627574.5753491. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.76K.