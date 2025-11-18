Poolz Finance מחיר היום

מחיר Poolz Finance (POOLX) בזמן אמת היום הוא $ 0.204112, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POOLX ל USD הוא $ 0.204112 לכל POOLX.

Poolz Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,050,976, עם היצע במחזור של 5.23M POOLX. ב‑24 השעות האחרונות, POOLX סחר בין $ 0.192342 (נמוך) ל $ 0.205427 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.155338.

ביצועים לטווח קצר, POOLX נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +2.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Poolz Finance (POOLX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 5.23M 5.23M 5.23M אספקה כוללת 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Poolz Finance הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOLX הוא 5.23M, עם היצע כולל של 5500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.