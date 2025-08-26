Poodl Inu מחיר (POODL)
+0.61%
-2.33%
-3.12%
-3.12%
Poodl Inu (POODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, POODL השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Poodl Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POODL הוא 0.00, עם היצע כולל של 6900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.64K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Poodl Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoodl Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoodl Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Poodl Inuל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.33%
|30 ימים
|$ 0
|+13.41%
|60 ימים
|$ 0
|+82.50%
|90 ימים
|$ 0
|--
THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand.
