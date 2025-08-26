עוד על POODL

Poodl Inu סֵמֶל

Poodl Inu מחיר (POODL)

לא רשום

1 POODL ל USDמחיר חי:

--
----
-2.30%1D
mexc
USD
Poodl Inu (POODL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:03:20 (UTC+8)

Poodl Inu (POODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-2.33%

-3.12%

-3.12%

Poodl Inu (POODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POODL השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poodl Inu (POODL) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 149.64K
$ 149.64K$ 149.64K

0.00
0.00 0.00

6,900,000,000.0
6,900,000,000.0 6,900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Poodl Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POODL הוא 0.00, עם היצע כולל של 6900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.64K.

Poodl Inu (POODL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Poodl Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoodl Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPoodl Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Poodl Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.33%
30 ימים$ 0+13.41%
60 ימים$ 0+82.50%
90 ימים$ 0--

מה זהPoodl Inu (POODL)

THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Poodl Inu (POODL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Poodl Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Poodl Inu (POODL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Poodl Inu (POODL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Poodl Inu.

בדוק את Poodl Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

POODL למטבעות מקומיים

Poodl Inu (POODL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Poodl Inu (POODL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POODL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Poodl Inu (POODL)

כמה שווה Poodl Inu (POODL) היום?
החי POODLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POODL ל USD?
המחיר הנוכחי של POODL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Poodl Inu?
שווי השוק של POODL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POODL?
ההיצע במחזור של POODL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POODL?
‏‏POODL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POODL?
POODL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POODL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POODL הוא -- USD.
האם POODL יעלה השנה?
POODL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POODL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
