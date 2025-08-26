Poodl (POODL) מידע על מחיר (USD)

Poodl (POODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POODL השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Poodl הוא $ 137.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POODL הוא 75.09T, עם היצע כולל של 99999999999999.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.66K.