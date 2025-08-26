עוד על POOP

PooChain V2 סֵמֶל

PooChain V2 מחיר (POOP)

לא רשום

1 POOP ל USDמחיר חי:

--
----
-15.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
PooChain V2 (POOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:12:48 (UTC+8)

PooChain V2 (POOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-15.01%

-23.18%

-23.18%

PooChain V2 (POOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POOP השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -15.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PooChain V2 (POOP) מידע שוק

$ 28.28K
$ 28.28K$ 28.28K

--
----

$ 28.28K
$ 28.28K$ 28.28K

999.78M
999.78M 999.78M

999,783,060.724992
999,783,060.724992 999,783,060.724992

שווי השוק הנוכחי של PooChain V2 הוא $ 28.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOP הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999783060.724992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.28K.

PooChain V2 (POOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PooChain V2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPooChain V2 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPooChain V2 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PooChain V2ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.01%
30 ימים$ 0-53.30%
60 ימים$ 0-55.59%
90 ימים$ 0--

מה זהPooChain V2 (POOP)

PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.

PooChain V2 (POOP) משאב

האתר הרשמי

PooChain V2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PooChain V2 (POOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PooChain V2 (POOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PooChain V2.

בדוק את PooChain V2 תחזית המחיר עכשיו‏!

POOP למטבעות מקומיים

PooChain V2 (POOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PooChain V2 (POOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PooChain V2 (POOP)

כמה שווה PooChain V2 (POOP) היום?
החי POOPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POOP ל USD?
המחיר הנוכחי של POOP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PooChain V2?
שווי השוק של POOP הוא $ 28.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POOP?
ההיצע במחזור של POOP הוא 999.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POOP?
‏‏POOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POOP?
POOP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POOP הוא -- USD.
האם POOP יעלה השנה?
POOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:12:48 (UTC+8)

