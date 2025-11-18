Ponzimon מחיר היום

מחיר Ponzimon (PONZI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0055129, עם שינוי של 4.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PONZI ל USD הוא $ 0.0055129 לכל PONZI.

Ponzimon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,471, עם היצע במחזור של 5.92M PONZI. ב‑24 השעות האחרונות, PONZI סחר בין $ 0.00526415 (נמוך) ל $ 0.00577536 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.519954, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00417129.

ביצועים לטווח קצר, PONZI נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו -28.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ponzimon (PONZI) מידע שוק

שווי שוק $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.63K$ 66.63K $ 66.63K אספקת מחזור 5.92M 5.92M 5.92M אספקה כוללת 12,140,417.062632 12,140,417.062632 12,140,417.062632

שווי השוק הנוכחי של Ponzimon הוא $ 32.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PONZI הוא 5.92M, עם היצע כולל של 12140417.062632. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.63K.