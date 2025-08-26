Pontoon (TOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -0.03%

Pontoon (TOON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOON השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pontoon (TOON) מידע שוק

שווי שוק $ 449.02 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91K אספקת מחזור 23.51M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pontoon הוא $ 449.02, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOON הוא 23.51M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91K.