Ponchiqs (PONCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.636356 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -17.22% שינוי מחיר (7D) -6.92%

Ponchiqs (PONCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PONCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PONCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.636356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PONCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -17.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ponchiqs (PONCH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.38K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.59K אספקת מחזור 17.43M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ponchiqs הוא $ 1.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PONCH הוא 17.43M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.59K.