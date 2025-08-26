Polymesh (POLYX) מידע על מחיר (USD)

Polymesh (POLYX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.124389. במהלך 24 השעות האחרונות, POLYX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.124277 לבין שיא של $ 0.136444, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLYXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.748771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.099854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLYX השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, -8.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polymesh (POLYX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Polymesh הוא $ 148.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLYX הוא 1.19B, עם היצע כולל של 1193271467.153548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.30M.