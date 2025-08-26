Polylastic (POLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00924608$ 0.00924608 $ 0.00924608 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -1.72% שינוי מחיר (7D) -7.64% שינוי מחיר (7D) -7.64%

Polylastic (POLX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00924608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLX השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polylastic (POLX) מידע שוק

שווי שוק $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.41K$ 70.41K $ 70.41K אספקת מחזור 79.18B 79.18B 79.18B אספקה כוללת 98,254,096,178.0 98,254,096,178.0 98,254,096,178.0

שווי השוק הנוכחי של Polylastic הוא $ 56.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLX הוא 79.18B, עם היצע כולל של 98254096178.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.41K.