Polygon (MATIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.231185 $ 0.231185 $ 0.231185 24 שעות נמוך $ 0.255297 $ 0.255297 $ 0.255297 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.231185$ 0.231185 $ 0.231185 גבוה 24 שעות $ 0.255297$ 0.255297 $ 0.255297 שיא כל הזמנים $ 2.92$ 2.92 $ 2.92 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00314376$ 0.00314376 $ 0.00314376 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.47% שינוי מחיר (1D) -9.11% שינוי מחיר (7D) -8.57% שינוי מחיר (7D) -8.57%

Polygon (MATIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.231184. במהלך 24 השעות האחרונות, MATIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.231185 לבין שיא של $ 0.255297, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00314376.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATIC השתנה ב -1.47% במהלך השעה האחרונה, -9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polygon (MATIC) מידע שוק

שווי שוק $ 303.41M$ 303.41M $ 303.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.31B$ 2.31B $ 2.31B אספקת מחזור 1.31B 1.31B 1.31B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polygon הוא $ 303.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATIC הוא 1.31B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31B.