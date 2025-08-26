עוד על POLTER

Polter סֵמֶל

Polter מחיר (POLTER)

לא רשום

1 POLTER ל USDמחיר חי:

-11.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Polter (POLTER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:34:52 (UTC+8)

Polter (POLTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.32%

-11.99%

+23.83%

+23.83%

Polter (POLTER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103672. במהלך 24 השעות האחרונות, POLTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103331 לבין שיא של $ 0.00118852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLTER השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -11.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polter (POLTER) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Polter הוא $ 93.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLTER הוא 90.62M, עם היצע כולל של 90624068.11010909. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.95K.

Polter (POLTER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Polterל USDהיה $ -0.000141298032898528.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPolter ל USDהיה . $ +0.0006063716.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPolter ל USDהיה $ -0.0006690172.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Polterל USDהיה $ -0.002712711135893885.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000141298032898528-11.99%
30 ימים$ +0.0006063716+58.49%
60 ימים$ -0.0006690172-64.53%
90 ימים$ -0.002712711135893885-72.34%

מה זהPolter (POLTER)

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

Polter (POLTER) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Polterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Polter (POLTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Polter (POLTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Polter.

בדוק את Polter תחזית המחיר עכשיו‏!

POLTER למטבעות מקומיים

Polter (POLTER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Polter (POLTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POLTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Polter (POLTER)

כמה שווה Polter (POLTER) היום?
החי POLTERהמחיר ב USD הוא 0.00103672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POLTER ל USD?
המחיר הנוכחי של POLTER ל USD הוא $ 0.00103672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Polter?
שווי השוק של POLTER הוא $ 93.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POLTER?
ההיצע במחזור של POLTER הוא 90.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POLTER?
‏‏POLTER השיג מחיר שיא (ATH) של 1.81 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POLTER?
POLTER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POLTER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POLTER הוא -- USD.
האם POLTER יעלה השנה?
POLTER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POLTER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:34:52 (UTC+8)

