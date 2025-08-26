Polter (POLTER) מידע על מחיר (USD)

Polter (POLTER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103672. במהלך 24 השעות האחרונות, POLTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00103331 לבין שיא של $ 0.00118852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLTER השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -11.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polter (POLTER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Polter הוא $ 93.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLTER הוא 90.62M, עם היצע כולל של 90624068.11010909. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.95K.