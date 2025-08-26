PolkaWar (PWAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -6.32% שינוי מחיר (7D) -28.98% שינוי מחיר (7D) -28.98%

PolkaWar (PWAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PWAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PWARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PWAR השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PolkaWar (PWAR) מידע שוק

שווי שוק $ 39.62K$ 39.62K $ 39.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.17K$ 49.17K $ 49.17K אספקת מחזור 71.60M 71.60M 71.60M אספקה כוללת 88,845,848.0 88,845,848.0 88,845,848.0

שווי השוק הנוכחי של PolkaWar הוא $ 39.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PWAR הוא 71.60M, עם היצע כולל של 88845848.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.17K.