Polkarare (PRARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00121707 $ 0.00121707 $ 0.00121707 24 שעות נמוך $ 0.00124486 $ 0.00124486 $ 0.00124486 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00121707$ 0.00121707 $ 0.00121707 גבוה 24 שעות $ 0.00124486$ 0.00124486 $ 0.00124486 שיא כל הזמנים $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +2.21% שינוי מחיר (7D) +9.83% שינוי מחיר (7D) +9.83%

Polkarare (PRARE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00124443. במהלך 24 השעות האחרונות, PRARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121707 לבין שיא של $ 0.00124486, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRARE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polkarare (PRARE) מידע שוק

שווי שוק $ 63.53K$ 63.53K $ 63.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.44K$ 124.44K $ 124.44K אספקת מחזור 51.05M 51.05M 51.05M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polkarare הוא $ 63.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRARE הוא 51.05M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.44K.