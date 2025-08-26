Polkadex (PDEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.060112 $ 0.060112 $ 0.060112 24 שעות נמוך $ 0.071801 $ 0.071801 $ 0.071801 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.060112$ 0.060112 $ 0.060112 גבוה 24 שעות $ 0.071801$ 0.071801 $ 0.071801 שיא כל הזמנים $ 39.38$ 39.38 $ 39.38 המחיר הנמוך ביותר $ 0.05204$ 0.05204 $ 0.05204 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.19% שינוי מחיר (1D) -3.83% שינוי מחיר (7D) +0.40% שינוי מחיר (7D) +0.40%

Polkadex (PDEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.064265. במהלך 24 השעות האחרונות, PDEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.060112 לבין שיא של $ 0.071801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PDEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PDEX השתנה ב -3.19% במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polkadex (PDEX) מידע שוק

שווי שוק $ 479.62K$ 479.62K $ 479.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 479.62K$ 479.62K $ 479.62K אספקת מחזור 7.46M 7.46M 7.46M אספקה כוללת 7,460,000.0 7,460,000.0 7,460,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polkadex הוא $ 479.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PDEX הוא 7.46M, עם היצע כולל של 7460000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 479.62K.