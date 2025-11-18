PolkaBridge מחיר היום

מחיר PolkaBridge (PBR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00045323, עם שינוי של 43.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PBR ל USD הוא $ 0.00045323 לכל PBR.

PolkaBridge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,546, עם היצע במחזור של 72.18M PBR. ב‑24 השעות האחרונות, PBR סחר בין $ 0.00044154 (נמוך) ל $ 0.00079932 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00029255.

ביצועים לטווח קצר, PBR נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -11.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PolkaBridge (PBR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PolkaBridge הוא $ 32.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PBR הוא 72.18M, עם היצע כולל של 74907763.94270825. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.77K.