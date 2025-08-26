Politickle (TICKL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -2.36% שינוי מחיר (7D) -3.79% שינוי מחיר (7D) -3.79%

Politickle (TICKL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TICKL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TICKLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TICKL השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Politickle (TICKL) מידע שוק

שווי שוק $ 70.94K$ 70.94K $ 70.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.94K$ 70.94K $ 70.94K אספקת מחזור 964.36M 964.36M 964.36M אספקה כוללת 964,356,926.6238714 964,356,926.6238714 964,356,926.6238714

שווי השוק הנוכחי של Politickle הוא $ 70.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TICKL הוא 964.36M, עם היצע כולל של 964356926.6238714. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.94K.