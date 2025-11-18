POLAR AI מחיר היום

מחיר POLAR AI (POLAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010232, עם שינוי של 6.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLAR ל USD הוא $ 0.00010232 לכל POLAR.

POLAR AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,230, עם היצע במחזור של 1.00B POLAR. ב‑24 השעות האחרונות, POLAR סחר בין $ 0.00010162 (נמוך) ל $ 0.00011279 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00025265, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010162.

ביצועים לטווח קצר, POLAR נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו -24.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

POLAR AI (POLAR) מידע שוק

שווי שוק $ 102.23K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.23K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של POLAR AI הוא $ 102.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLAR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.23K.