POL Staked WBERA מחיר היום

מחיר POL Staked WBERA (SWBERA) בזמן אמת היום הוא $ 1.57, עם שינוי של 6.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWBERA ל USD הוא $ 1.57 לכל SWBERA.

POL Staked WBERA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,151,568, עם היצע במחזור של 19.81M SWBERA. ב‑24 השעות האחרונות, SWBERA סחר בין $ 1.55 (נמוך) ל $ 1.72 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.55.

ביצועים לטווח קצר, SWBERA נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -28.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

POL Staked WBERA (SWBERA) מידע שוק

שווי שוק $ 31.15M$ 31.15M $ 31.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.15M$ 31.15M $ 31.15M אספקת מחזור 19.81M 19.81M 19.81M אספקה כוללת 19,813,223.64088878 19,813,223.64088878 19,813,223.64088878

שווי השוק הנוכחי של POL Staked WBERA הוא $ 31.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWBERA הוא 19.81M, עם היצע כולל של 19813223.64088878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.15M.