PokPok Golden Egg (PEGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.093473 $ 0.093473 $ 0.093473 24 שעות נמוך $ 0.107055 $ 0.107055 $ 0.107055 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.093473$ 0.093473 $ 0.093473 גבוה 24 שעות $ 0.107055$ 0.107055 $ 0.107055 שיא כל הזמנים $ 5.81$ 5.81 $ 5.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.055458$ 0.055458 $ 0.055458 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.20% שינוי מחיר (1D) -10.56% שינוי מחיר (7D) -13.69% שינוי מחיר (7D) -13.69%

PokPok Golden Egg (PEGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094563. במהלך 24 השעות האחרונות, PEGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.093473 לבין שיא של $ 0.107055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEGG השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PokPok Golden Egg (PEGG) מידע שוק

שווי שוק $ 772.25K$ 772.25K $ 772.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M אספקת מחזור 8.16M 8.16M 8.16M אספקה כוללת 10,586,880.16846933 10,586,880.16846933 10,586,880.16846933

שווי השוק הנוכחי של PokPok Golden Egg הוא $ 772.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEGG הוא 8.16M, עם היצע כולל של 10586880.16846933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.