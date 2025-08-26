PokPok Golden Egg מחיר (PEGG)
PokPok Golden Egg (PEGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094563. במהלך 24 השעות האחרונות, PEGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.093473 לבין שיא של $ 0.107055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055458.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEGG השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PokPok Golden Egg הוא $ 772.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEGG הוא 8.16M, עם היצע כולל של 10586880.16846933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.
במהלך היום, השינוי במחיר של PokPok Golden Eggל USDהיה $ -0.01117270293743899.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPokPok Golden Egg ל USDהיה . $ +0.0062712479.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPokPok Golden Egg ל USDהיה $ +0.0106663092.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PokPok Golden Eggל USDהיה $ -0.02742398262156217.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.01117270293743899
|-10.56%
|30 ימים
|$ +0.0062712479
|+6.63%
|60 ימים
|$ +0.0106663092
|+11.28%
|90 ימים
|$ -0.02742398262156217
|-22.48%
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
