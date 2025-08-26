עוד על PEGG

PokPok Golden Egg סֵמֶל

PokPok Golden Egg מחיר (PEGG)

1 PEGG ל USDמחיר חי:

$0.094563
-10.50%1D
mexc
USD
PokPok Golden Egg (PEGG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:18:15 (UTC+8)

PokPok Golden Egg (PEGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.093473
24 שעות נמוך
$ 0.107055
גבוה 24 שעות

$ 0.093473
$ 0.107055
$ 5.81
$ 0.055458
-2.20%

-10.56%

-13.69%

-13.69%

PokPok Golden Egg (PEGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094563. במהלך 24 השעות האחרונות, PEGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.093473 לבין שיא של $ 0.107055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEGG השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PokPok Golden Egg (PEGG) מידע שוק

$ 772.25K
--
$ 1.00M
8.16M
10,586,880.16846933
שווי השוק הנוכחי של PokPok Golden Egg הוא $ 772.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEGG הוא 8.16M, עם היצע כולל של 10586880.16846933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.

PokPok Golden Egg (PEGG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PokPok Golden Eggל USDהיה $ -0.01117270293743899.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPokPok Golden Egg ל USDהיה . $ +0.0062712479.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPokPok Golden Egg ל USDהיה $ +0.0106663092.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PokPok Golden Eggל USDהיה $ -0.02742398262156217.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01117270293743899-10.56%
30 ימים$ +0.0062712479+6.63%
60 ימים$ +0.0106663092+11.28%
90 ימים$ -0.02742398262156217-22.48%

מה זהPokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

PokPok Golden Egg (PEGG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PokPok Golden Eggתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PokPok Golden Egg (PEGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PokPok Golden Egg (PEGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PokPok Golden Egg.

PEGG למטבעות מקומיים

PokPok Golden Egg (PEGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PokPok Golden Egg (PEGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PokPok Golden Egg (PEGG)

כמה שווה PokPok Golden Egg (PEGG) היום?
החי PEGGהמחיר ב USD הוא 0.094563 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEGG ל USD?
המחיר הנוכחי של PEGG ל USD הוא $ 0.094563. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PokPok Golden Egg?
שווי השוק של PEGG הוא $ 772.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEGG?
ההיצע במחזור של PEGG הוא 8.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEGG?
‏‏PEGG השיג מחיר שיא (ATH) של 5.81 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEGG?
PEGG ‏‏רשם מחירATL של 0.055458 USD.
מהו נפח המסחר של PEGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEGG הוא -- USD.
האם PEGG יעלה השנה?
PEGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:18:15 (UTC+8)

PokPok Golden Egg (PEGG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.