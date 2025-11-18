PokPok Agent Brain by Virtuals מחיר היום

מחיר PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00146701, עם שינוי של 10.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTDA ל USD הוא $ 0.00146701 לכל CTDA.

PokPok Agent Brain by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 236,970, עם היצע במחזור של 161.53M CTDA. ב‑24 השעות האחרונות, CTDA סחר בין $ 0.0013977 (נמוך) ל $ 0.00169794 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01343034, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00120611.

ביצועים לטווח קצר, CTDA נע ב -1.19% בשעה האחרונה ו -36.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) מידע שוק

שווי שוק $ 236.97K$ 236.97K $ 236.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 161.53M 161.53M 161.53M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PokPok Agent Brain by Virtuals הוא $ 236.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTDA הוא 161.53M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.