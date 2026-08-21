POKEAHOE מחיר היום

מחיר POKEAHOE (POKEAHOE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POKEAHOE ל USD הוא $ 0 לכל POKEAHOE.

POKEAHOE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 235,000, עם היצע במחזור של 778.23M POKEAHOE. ב‑24 השעות האחרונות, POKEAHOE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POKEAHOE נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו +24.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.08K.

POKEAHOE (POKEAHOE) מידע שוק

שווי שוק $ 235.00K$ 235.00K $ 235.00K נפח (24 שעות) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.87K$ 296.87K $ 296.87K אספקת מחזור 778.23M 778.23M 778.23M אספקה כוללת 983,134,456.208361 983,134,456.208361 983,134,456.208361

שווי השוק הנוכחי של POKEAHOE הוא $ 235.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.08K. ההיצע במחזור של POKEAHOE הוא 778.23M, עם היצע כולל של 983134456.208361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.87K.