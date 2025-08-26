Pojak (PJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00260268$ 0.00260268 $ 0.00260268 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000692$ 0.00000692 $ 0.00000692 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Pojak (PJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001061. במהלך 24 השעות האחרונות, PJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00260268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PJ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pojak (PJ) מידע שוק

שווי שוק $ 10.04K$ 10.04K $ 10.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.04K$ 10.04K $ 10.04K אספקת מחזור 946.18M 946.18M 946.18M אספקה כוללת 946,181,337.851795 946,181,337.851795 946,181,337.851795

שווי השוק הנוכחי של Pojak הוא $ 10.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PJ הוא 946.18M, עם היצע כולל של 946181337.851795. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.04K.