Poison Finance (POI$ON) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Poison Finance (POI$ON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Poison Finance (POI$ON) מידע

Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain.

אתר רשמי:
https://poison.finance

Poison Finance (POI$ON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Poison Finance (POI$ON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 44.53K
ההיצע הכולל:
$ 10.50M
אספקה במחזור:
$ 8.77M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 53.30K
שיא כל הזמנים:
$ 2.58
שפל כל הזמנים:
$ 0.00182378
מחיר נוכחי:
$ 0.00507708
Poison Finance (POI$ON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Poison Finance (POI$ON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של POI$ON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות POI$ONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את POI$ONטוקניומיקה, חקרו אתPOI$ONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

