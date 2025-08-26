Poison Finance (POI$ON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00533758 $ 0.00533758 $ 0.00533758 24 שעות נמוך $ 0.00552182 $ 0.00552182 $ 0.00552182 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00533758$ 0.00533758 $ 0.00533758 גבוה 24 שעות $ 0.00552182$ 0.00552182 $ 0.00552182 שיא כל הזמנים $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00182378$ 0.00182378 $ 0.00182378 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.11% שינוי מחיר (7D) +18.93% שינוי מחיר (7D) +18.93%

Poison Finance (POI$ON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00539299. במהלך 24 השעות האחרונות, POI$ON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00533758 לבין שיא של $ 0.00552182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POI$ONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00182378.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POI$ON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poison Finance (POI$ON) מידע שוק

שווי שוק $ 47.30K$ 47.30K $ 47.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K אספקת מחזור 8.77M 8.77M 8.77M אספקה כוללת 10,497,268.80408847 10,497,268.80408847 10,497,268.80408847

שווי השוק הנוכחי של Poison Finance הוא $ 47.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POI$ON הוא 8.77M, עם היצע כולל של 10497268.80408847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.61K.