Pog Coin סֵמֶל

Pog Coin מחיר (POGS)

לא רשום

1 POGS ל USDמחיר חי:

+2.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pog Coin (POGS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:49:54 (UTC+8)

Pog Coin (POGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.05%

+2.74%

+12.20%

+12.20%

Pog Coin (POGS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135338. במהלך 24 השעות האחרונות, POGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107497 לבין שיא של $ 0.0014171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04968455, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POGS השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +2.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pog Coin (POGS) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Pog Coin הוא $ 2.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POGS הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.

Pog Coin (POGS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pog Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPog Coin ל USDהיה . $ -0.0002769374.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPog Coin ל USDהיה $ -0.0000729931.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pog Coinל USDהיה $ +0.0005292951617536623.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.74%
30 ימים$ -0.0002769374-20.46%
60 ימים$ -0.0000729931-5.39%
90 ימים$ +0.0005292951617536623+64.23%

מה זהPog Coin (POGS)

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

Pog Coin (POGS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Pog Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pog Coin (POGS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pog Coin (POGS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pog Coin.

בדוק את Pog Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

POGS למטבעות מקומיים

Pog Coin (POGS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pog Coin (POGS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POGS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pog Coin (POGS)

כמה שווה Pog Coin (POGS) היום?
החי POGSהמחיר ב USD הוא 0.00135338 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POGS ל USD?
המחיר הנוכחי של POGS ל USD הוא $ 0.00135338. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pog Coin?
שווי השוק של POGS הוא $ 2.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POGS?
ההיצע במחזור של POGS הוא 2.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POGS?
‏‏POGS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04968455 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POGS?
POGS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POGS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POGS הוא -- USD.
האם POGS יעלה השנה?
POGS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POGS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

