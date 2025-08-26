Pog Coin (POGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00107497 $ 0.00107497 $ 0.00107497 24 שעות נמוך $ 0.0014171 $ 0.0014171 $ 0.0014171 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00107497$ 0.00107497 $ 0.00107497 גבוה 24 שעות $ 0.0014171$ 0.0014171 $ 0.0014171 שיא כל הזמנים $ 0.04968455$ 0.04968455 $ 0.04968455 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +2.74% שינוי מחיר (7D) +12.20% שינוי מחיר (7D) +12.20%

Pog Coin (POGS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135338. במהלך 24 השעות האחרונות, POGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107497 לבין שיא של $ 0.0014171, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04968455, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POGS השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +2.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pog Coin (POGS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M אספקת מחזור 2.00B 2.00B 2.00B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pog Coin הוא $ 2.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POGS הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.