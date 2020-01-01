Podflow AI by Virtuals (POD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Podflow AI by Virtuals (POD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.

אתר רשמי:
https://podflowai.com/

שווי שוק:
$ 117.02K
ההיצע הכולל:
$ 989.68M
אספקה במחזור:
$ 989.68M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 117.02K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00341037
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00011835
Podflow AI by Virtuals (POD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Podflow AI by Virtuals (POD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של POD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PODהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PODטוקניומיקה, חקרו אתPODהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.