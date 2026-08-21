Pochita on Ethereum מחיר היום

מחיר Pochita on Ethereum (POCHITA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POCHITA ל USD הוא $ 0 לכל POCHITA.

Pochita on Ethereum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,937, עם היצע במחזור של 420.69B POCHITA. ב‑24 השעות האחרונות, POCHITA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POCHITA נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +28.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pochita on Ethereum (POCHITA) מידע שוק

שווי שוק $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pochita on Ethereum הוא $ 27.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POCHITA הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.94K.