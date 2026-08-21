Pochita מחיר היום

מחיר Pochita (POCHITA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POCHITA ל USD הוא $ 0 לכל POCHITA.

Pochita כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,191, עם היצע במחזור של 1.00B POCHITA. ב‑24 השעות האחרונות, POCHITA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00126551, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POCHITA נע ב -- בשעה האחרונה ו +31.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pochita (POCHITA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.19K$ 26.19K $ 26.19K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pochita הוא $ 26.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POCHITA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.19K.