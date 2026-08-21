Plutus SYK מחיר היום

מחיר Plutus SYK (PLSSYK) בזמן אמת היום הוא $ 0.01228895, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLSSYK ל USD הוא $ 0.01228895 לכל PLSSYK.

Plutus SYK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,346, עם היצע במחזור של 4.26M PLSSYK. ב‑24 השעות האחרונות, PLSSYK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PLSSYK נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.20.

Plutus SYK (PLSSYK) מידע שוק

שווי שוק $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K נפח (24 שעות) $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K אספקת מחזור 4.26M 4.26M 4.26M אספקה כוללת 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

שווי השוק הנוכחי של Plutus SYK הוא $ 52.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.20. ההיצע במחזור של PLSSYK הוא 4.26M, עם היצע כולל של 4259589.395756316. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.35K.