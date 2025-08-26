Plush Pepe (PPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00010567 $ 0.00010567 $ 0.00010567 24 שעות נמוך $ 0.0001444 $ 0.0001444 $ 0.0001444 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00010567$ 0.00010567 $ 0.00010567 גבוה 24 שעות $ 0.0001444$ 0.0001444 $ 0.0001444 שיא כל הזמנים $ 0.00369276$ 0.00369276 $ 0.00369276 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006136$ 0.00006136 $ 0.00006136 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -25.92% שינוי מחיר (7D) -19.76% שינוי מחיר (7D) -19.76%

Plush Pepe (PPEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010689. במהלך 24 השעות האחרונות, PPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010567 לבין שיא של $ 0.0001444, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00369276, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006136.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPEPE השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -25.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plush Pepe (PPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plush Pepe הוא $ 10.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPEPE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.69K.