Plush Pepe סֵמֶל

Plush Pepe מחיר (PPEPE)

לא רשום

1 PPEPE ל USDמחיר חי:

USD
Plush Pepe (PPEPE) טבלת מחירים חיה
Plush Pepe (PPEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
גבוה 24 שעות

PPEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010567 לבין שיא של $ 0.0001444, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00369276, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006136.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPEPE השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -25.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.76% ב-7 הימים האחרונים.

Plush Pepe (PPEPE) מידע שוק

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plush Pepe הוא $ 10.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPEPE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.69K.

Plush Pepe (PPEPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plush Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlush Pepe ל USDהיה . $ -0.0000687756.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlush Pepe ל USDהיה $ -0.0000719140.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plush Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-25.92%
30 ימים$ -0.0000687756-64.34%
60 ימים$ -0.0000719140-67.27%
90 ימים$ 0--

מה זהPlush Pepe (PPEPE)

Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.

Plush Pepe (PPEPE) משאב

האתר הרשמי

Plush Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plush Pepe (PPEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plush Pepe (PPEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plush Pepe.

בדוק את Plush Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

PPEPE למטבעות מקומיים

Plush Pepe (PPEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plush Pepe (PPEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PPEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plush Pepe (PPEPE)

כמה שווה Plush Pepe (PPEPE) היום?
החי PPEPEהמחיר ב USD הוא 0.00010689 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PPEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של PPEPE ל USD הוא $ 0.00010689. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plush Pepe?
שווי השוק של PPEPE הוא $ 10.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PPEPE?
ההיצע במחזור של PPEPE הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PPEPE?
‏‏PPEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00369276 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PPEPE?
PPEPE ‏‏רשם מחירATL של 0.00006136 USD.
מהו נפח המסחר של PPEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PPEPE הוא -- USD.
האם PPEPE יעלה השנה?
PPEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PPEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Plush Pepe (PPEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

