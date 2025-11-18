PLURcoin מחיר היום

מחיר PLURcoin (PLUR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017206, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLUR ל USD הוא $ 0.00017206 לכל PLUR.

PLURcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 188,747, עם היצע במחזור של 1.10B PLUR. ב‑24 השעות האחרונות, PLUR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00022573, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00015891.

ביצועים לטווח קצר, PLUR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PLURcoin (PLUR) מידע שוק

שווי שוק $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

שווי השוק הנוכחי של PLURcoin הוא $ 188.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLUR הוא 1.10B, עם היצע כולל של 56097013924.83797. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.65M.