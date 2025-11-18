Plume Staked ETH מחיר היום

מחיר Plume Staked ETH (PETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,998.29, עם שינוי של 4.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PETH ל USD הוא $ 2,998.29 לכל PETH.

Plume Staked ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 136,815, עם היצע במחזור של 45.40 PETH. ב‑24 השעות האחרונות, PETH סחר בין $ 2,925.54 (נמוך) ל $ 3,156.98 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,947.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2,925.54.

ביצועים לטווח קצר, PETH נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -14.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Plume Staked ETH (PETH) מידע שוק

שווי שוק $ 136.82K$ 136.82K $ 136.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.82K$ 136.82K $ 136.82K אספקת מחזור 45.40 45.40 45.40 אספקה כוללת 45.39630814777209 45.39630814777209 45.39630814777209

שווי השוק הנוכחי של Plume Staked ETH הוא $ 136.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PETH הוא 45.40, עם היצע כולל של 45.39630814777209. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.82K.