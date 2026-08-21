PLEB INDEX מחיר היום

מחיר PLEB INDEX (PLEB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLEB ל USD הוא $ 0 לכל PLEB.

PLEB INDEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,715.19, עם היצע במחזור של 1.00B PLEB. ב‑24 השעות האחרונות, PLEB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PLEB נע ב -- בשעה האחרונה ו +15.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PLEB INDEX (PLEB) מידע שוק

שווי שוק $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PLEB INDEX הוא $ 17.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLEB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.72K.