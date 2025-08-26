Pleasure Coin (NSFW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00114031$ 0.00114031 $ 0.00114031 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) +50.69% שינוי מחיר (7D) +11.85% שינוי מחיר (7D) +11.85%

Pleasure Coin (NSFW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NSFW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSFWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00114031, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSFW השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, +50.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pleasure Coin (NSFW) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 63.96B 63.96B 63.96B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pleasure Coin הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSFW הוא 63.96B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.