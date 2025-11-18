Plazzy the dog מחיר היום

מחיר Plazzy the dog (PLAZZY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLAZZY ל USD הוא -- לכל PLAZZY.

Plazzy the dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 642,362, עם היצע במחזור של 1.00B PLAZZY. ב‑24 השעות האחרונות, PLAZZY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PLAZZY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Plazzy the dog (PLAZZY) מידע שוק

שווי שוק $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plazzy the dog הוא $ 642.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLAZZY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 642.36K.