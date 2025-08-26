עוד על LEVETH

Plaza LevETH סֵמֶל

Plaza LevETH מחיר (LEVETH)

1 LEVETH ל USDמחיר חי:

$3,849.01
$3,849.01
-34.60%1D
Plaza LevETH (LEVETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:18:01 (UTC+8)

Plaza LevETH (LEVETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3,804.48
24 שעות נמוך
$ 6,028.08
גבוה 24 שעות

$ 3,804.48
$ 6,028.08
$ 9,829.9
$ 1,772.85
-4.07%

-34.69%

-49.40%

-49.40%

Plaza LevETH (LEVETH) המחיר בזמן אמת של הוא $3,849.01. במהלך 24 השעות האחרונות, LEVETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,804.48 לבין שיא של $ 6,028.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEVETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9,829.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,772.85.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEVETH השתנה ב -4.07% במהלך השעה האחרונה, -34.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plaza LevETH (LEVETH) מידע שוק

$ 438.48K
--
$ 438.48K
115.25
115.2528454071328
שווי השוק הנוכחי של Plaza LevETH הוא $ 438.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEVETH הוא 115.25, עם היצע כולל של 115.2528454071328. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.48K.

Plaza LevETH (LEVETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plaza LevETHל USDהיה $ -2,044.764694662805.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlaza LevETH ל USDהיה . $ -1,965.7998735870.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlaza LevETH ל USDהיה $ -1.1343032470.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plaza LevETHל USDהיה $ -958.163525975066.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,044.764694662805-34.69%
30 ימים$ -1,965.7998735870-51.07%
60 ימים$ -1.1343032470-0.02%
90 ימים$ -958.163525975066-19.93%

מה זהPlaza LevETH (LEVETH)

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Plaza LevETH (LEVETH) משאב

האתר הרשמי

Plaza LevETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plaza LevETH (LEVETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plaza LevETH (LEVETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plaza LevETH.

בדוק את Plaza LevETH תחזית המחיר עכשיו‏!

LEVETH למטבעות מקומיים

Plaza LevETH (LEVETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plaza LevETH (LEVETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEVETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plaza LevETH (LEVETH)

כמה שווה Plaza LevETH (LEVETH) היום?
החי LEVETHהמחיר ב USD הוא 3,849.01 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEVETH ל USD?
המחיר הנוכחי של LEVETH ל USD הוא $ 3,849.01. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plaza LevETH?
שווי השוק של LEVETH הוא $ 438.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEVETH?
ההיצע במחזור של LEVETH הוא 115.25 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEVETH?
‏‏LEVETH השיג מחיר שיא (ATH) של 9,829.9 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEVETH?
LEVETH ‏‏רשם מחירATL של 1,772.85 USD.
מהו נפח המסחר של LEVETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEVETH הוא -- USD.
האם LEVETH יעלה השנה?
LEVETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEVETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.