Plaza LevETH (LEVETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 3,804.48 גבוה 24 שעות $ 6,028.08 שיא כל הזמנים $ 9,829.9 המחיר הנמוך ביותר $ 1,772.85 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.07% שינוי מחיר (1D) -34.69% שינוי מחיר (7D) -49.40%

Plaza LevETH (LEVETH) המחיר בזמן אמת של הוא $3,849.01. במהלך 24 השעות האחרונות, LEVETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,804.48 לבין שיא של $ 6,028.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEVETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9,829.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,772.85.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEVETH השתנה ב -4.07% במהלך השעה האחרונה, -34.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plaza LevETH (LEVETH) מידע שוק

שווי שוק $ 438.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 438.48K אספקת מחזור 115.25 אספקה כוללת 115.2528454071328

שווי השוק הנוכחי של Plaza LevETH הוא $ 438.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEVETH הוא 115.25, עם היצע כולל של 115.2528454071328. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.48K.