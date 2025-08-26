Plaza BondETH (BONDETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 99.64 גבוה 24 שעות $ 100.1 שיא כל הזמנים $ 100.86 המחיר הנמוך ביותר $ 91.78 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -0.08% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Plaza BondETH (BONDETH) המחיר בזמן אמת של הוא $99.97. במהלך 24 השעות האחרונות, BONDETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 99.64 לבין שיא של $ 100.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONDETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 100.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 91.78.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONDETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plaza BondETH (BONDETH) מידע שוק

שווי שוק $ 779.25K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 779.25K אספקת מחזור 7.79K אספקה כוללת 7,791.276684204887

שווי השוק הנוכחי של Plaza BondETH הוא $ 779.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONDETH הוא 7.79K, עם היצע כולל של 7791.276684204887. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 779.25K.