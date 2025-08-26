עוד על BONDETH

Plaza BondETH סֵמֶל

Plaza BondETH מחיר (BONDETH)

לא רשום

1 BONDETH ל USDמחיר חי:

$99.99
$99.99$99.99
0.00%1D
USD
Plaza BondETH (BONDETH) טבלת מחירים חיה
Plaza BondETH (BONDETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 99.64
$ 99.64$ 99.64
24 שעות נמוך
$ 100.1
$ 100.1$ 100.1
גבוה 24 שעות

$ 99.64
$ 99.64$ 99.64

$ 100.1
$ 100.1$ 100.1

$ 100.86
$ 100.86$ 100.86

$ 91.78
$ 91.78$ 91.78

-0.04%

-0.08%

+0.09%

+0.09%

Plaza BondETH (BONDETH) המחיר בזמן אמת של הוא $99.97. במהלך 24 השעות האחרונות, BONDETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 99.64 לבין שיא של $ 100.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONDETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 100.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 91.78.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONDETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plaza BondETH (BONDETH) מידע שוק

$ 779.25K
$ 779.25K$ 779.25K

--
----

$ 779.25K
$ 779.25K$ 779.25K

7.79K
7.79K 7.79K

7,791.276684204887
7,791.276684204887 7,791.276684204887

שווי השוק הנוכחי של Plaza BondETH הוא $ 779.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONDETH הוא 7.79K, עם היצע כולל של 7791.276684204887. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 779.25K.

Plaza BondETH (BONDETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plaza BondETHל USDהיה $ -0.0813725420353.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlaza BondETH ל USDהיה . $ +0.0597620660.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlaza BondETH ל USDהיה $ -0.0017994600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plaza BondETHל USDהיה $ -0.06519313411792.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0813725420353-0.08%
30 ימים$ +0.0597620660+0.06%
60 ימים$ -0.0017994600-0.00%
90 ימים$ -0.06519313411792-0.06%

מה זהPlaza BondETH (BONDETH)

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

Plaza BondETH (BONDETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plaza BondETH (BONDETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONDETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plaza BondETH (BONDETH)

כמה שווה Plaza BondETH (BONDETH) היום?
החי BONDETHהמחיר ב USD הוא 99.97 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONDETH ל USD?
המחיר הנוכחי של BONDETH ל USD הוא $ 99.97. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plaza BondETH?
שווי השוק של BONDETH הוא $ 779.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONDETH?
ההיצע במחזור של BONDETH הוא 7.79K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONDETH?
‏‏BONDETH השיג מחיר שיא (ATH) של 100.86 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONDETH?
BONDETH ‏‏רשם מחירATL של 91.78 USD.
מהו נפח המסחר של BONDETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONDETH הוא -- USD.
האם BONDETH יעלה השנה?
BONDETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONDETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
