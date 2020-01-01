PlayNity (PLY) טוקנומיקה
PlayNity (PLY) מידע
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement.
In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for:
- Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.
- Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.
- Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.
- Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams.
In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
PlayNity (PLY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
PlayNity (PLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.