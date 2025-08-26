PlayNity מחיר (PLY)
PlayNity (PLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.357112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PlayNity הוא $ 18.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLY הוא 96.32M, עם היצע כולל של 106374448.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.93K.
במהלך היום, השינוי במחיר של PlayNityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlayNity ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlayNity ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PlayNityל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-3.96%
|60 ימים
|$ 0
|-8.69%
|90 ימים
|$ 0
|--
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
