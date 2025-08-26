PlayNity (PLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.357112 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

PlayNity (PLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.357112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PlayNity (PLY) מידע שוק

שווי שוק $ 18.03K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.93K אספקת מחזור 96.32M אספקה כוללת 106,374,448.0

שווי השוק הנוכחי של PlayNity הוא $ 18.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLY הוא 96.32M, עם היצע כולל של 106374448.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.93K.