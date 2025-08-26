Playcent (PCNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00438013 $ 0.00438013 $ 0.00438013 24 שעות נמוך $ 0.00456102 $ 0.00456102 $ 0.00456102 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00438013$ 0.00438013 $ 0.00438013 גבוה 24 שעות $ 0.00456102$ 0.00456102 $ 0.00456102 שיא כל הזמנים $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00123994$ 0.00123994 $ 0.00123994 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.27% שינוי מחיר (1D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +26.55% שינוי מחיר (7D) +26.55%

Playcent (PCNT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00448123. במהלך 24 השעות האחרונות, PCNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00438013 לבין שיא של $ 0.00456102, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00123994.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCNT השתנה ב +2.27% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Playcent (PCNT) מידע שוק

שווי שוק $ 122.55K$ 122.55K $ 122.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 268.93K$ 268.93K $ 268.93K אספקת מחזור 27.34M 27.34M 27.34M אספקה כוללת 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Playcent הוא $ 122.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCNT הוא 27.34M, עם היצע כולל של 60000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 268.93K.