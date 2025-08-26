Platypus Finance (PTP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 16.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -0.95% שינוי מחיר (7D) +24.04%

Platypus Finance (PTP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PTP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTP השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Platypus Finance (PTP) מידע שוק

שווי שוק $ 34.61K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.44K אספקת מחזור 228.52M אספקה כוללת 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Platypus Finance הוא $ 34.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTP הוא 228.52M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.44K.