Platypus Finance סֵמֶל

Platypus Finance מחיר (PTP)

לא רשום

1 PTP ל USDמחיר חי:

$0.00015055$0.00015055
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Platypus Finance (PTP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:17:00 (UTC+8)

Platypus Finance (PTP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 16.69$ 16.69

$ 0$ 0

-0.48%

-0.95%

+24.04%

+24.04%

Platypus Finance (PTP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PTP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTP השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Platypus Finance (PTP) מידע שוק

$ 34.61K
$ 34.61K$ 34.61K

--
----

$ 45.44K
$ 45.44K$ 45.44K

228.52M
228.52M 228.52M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Platypus Finance הוא $ 34.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTP הוא 228.52M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.44K.

Platypus Finance (PTP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Platypus Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlatypus Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlatypus Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Platypus Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.95%
30 ימים$ 0+4.19%
60 ימים$ 0+25.66%
90 ימים$ 0--

מה זהPlatypus Finance (PTP)

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

Platypus Finance (PTP) משאב

האתר הרשמי

Platypus Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Platypus Finance (PTP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Platypus Finance (PTP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Platypus Finance.

בדוק את Platypus Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

PTP למטבעות מקומיים

Platypus Finance (PTP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Platypus Finance (PTP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PTP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Platypus Finance (PTP)

כמה שווה Platypus Finance (PTP) היום?
החי PTPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PTP ל USD?
המחיר הנוכחי של PTP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Platypus Finance?
שווי השוק של PTP הוא $ 34.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PTP?
ההיצע במחזור של PTP הוא 228.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PTP?
‏‏PTP השיג מחיר שיא (ATH) של 16.69 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PTP?
PTP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PTP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PTP הוא -- USD.
האם PTP יעלה השנה?
PTP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PTP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:17:00 (UTC+8)

כתב ויתור

