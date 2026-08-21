Platform of meme coins מחיר היום

מחיר Platform of meme coins (PAYU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAYU ל USD הוא $ 0 לכל PAYU.

Platform of meme coins כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 618,493, עם היצע במחזור של 543.21T PAYU. ב‑24 השעות האחרונות, PAYU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAYU נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +3.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Platform of meme coins (PAYU) מידע שוק

שווי שוק $ 618.49K$ 618.49K $ 618.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 618.49K$ 618.49K $ 618.49K אספקת מחזור 543.21T 543.21T 543.21T אספקה כוללת 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

שווי השוק הנוכחי של Platform of meme coins הוא $ 618.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAYU הוא 543.21T, עם היצע כולל של 543210987654321.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 618.49K.