Plata Network (PLATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01050666 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -3.32% שינוי מחיר (7D) -10.65%

Plata Network (PLATA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01050666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLATA השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plata Network (PLATA) מידע שוק

שווי שוק $ 33.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.69K אספקת מחזור 366.05M אספקה כוללת 510,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plata Network הוא $ 33.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLATA הוא 366.05M, עם היצע כולל של 510000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.69K.