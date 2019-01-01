Plastiks (PLASTIK) טוקנומיקה
Plastiks (PLASTIK) מידע
Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner.
Plastik is the native utility token that is used to:
Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.
Plastiks (PLASTIK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Plastiks (PLASTIK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Plastiks (PLASTIK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Plastiks (PLASTIK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PLASTIK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PLASTIKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PLASTIKטוקניומיקה, חקרו אתPLASTIKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.